Упавшей в маршрутке тюменке пришлось перейти на костыли

В Тюмени возмещения морального вреда местная жительница добилась от перевозчика, в чьей маршрутке она упала и повредила ногу.

Инцидент произошел в октябре прошлого года в маршрутке № 5. Ехавшая в ней 52-летняя женщина упала, когда водитель резко затормозил. Тогда у нее диагностировали перелом бедра со смещением, причинивший тяжкий вред здоровью. Пару недель она лечилась в стационаре, где ей сделали операцию. По сей день женщина передвигается на костылях без опоры на травмированную ногу и продолжает лечиться амбулаторно.

Весной тюменка обратилась в Калининский районный суд с иском о возмещении морального вреда. На днях с ООО "Столичный таксомотор плюс", в аренде у которого была маршрутка, в пользу женщины взыскали 30 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда и судебных расходов, сообщает областная прокуратура.