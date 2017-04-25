ВИЧ-инфицированный югорчанин, изнасиловавший подростка, отправится в тюрьму

В городе Радужном к пятнадцати с половиной годам заключения приговорили местного жителя за изнасилование несовершеннолетней и несколько других уголовных преступлений.

"В июне прошлого года мужчина совершил насильственные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, поставив ее в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Он достоверно знал о наличии у него этого заболевания", — рассказывают в пресс-службе окружного СК.

За месяц до этого мужчина из хулиганских побуждений поджег детские коляски и велосипеды в подъездах нескольких жилых домов. Более того, дважды он попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с незаконным хранением наркотиков, которые у него нашли при досмотре.

За все инкриминируемые преступления, в том числе и заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.