Областной суд не помог растратившему пару миллионов директору тобольской УК

Тюменский областной суд оставил в силе приговор директору управляющей компании ООО "Интергаз-Сервис". Напомним, шесть лет колонии общего режима и крупный денежный штраф городской суд Тобольска назначил Евгению Клиросову за растрату в особо крупном размере и неисполнение решений суда.

Мужчина, который был директором и единственным учредителем УК, с 2012 года получал в кассе фирмы деньги, которые предназначались ресурсоснабжающей организации. Часть средств он вернул, а более 1,6 миллионов в течение трех лет присвоил. Еще более 700 тысяч кассовых денег он взял для оплаты аренды автомобиля Infiniti QX56. Игнорировал мужчина и множество судебных решений о взыскании с УК более 30 миллионов рублей в пользу ресурсоснабжающей организации.

Не согласившись с решением Тобольского городского суда, осужденный и его адвокаты обжаловали его в Тюменском областном суде, однако судебная коллегия оставила решение без изменения, а жалобы без удовлетворения, сообщает областная прокуратура.