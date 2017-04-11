Тюменка оставила собутыльника без одежды, телефона и денег

Накануне в Тюмени в полицию обратился местный житель, который рассказал, что его обокрали. По подозрению в преступлении оперативники задержали нигде официально не трудоустроенную 39-летнюю тюменку.
Оказалось, что они вместе распивали алкоголь у мужчины на квартире. Когда он уснул, женщина прихватила мобильный телефон, предметы мужского гардероба и 30 тысяч рублей и скрылась.
На тюменку завели уголовное дело. За кражу ей грозит до пяти лет тюрьмы. Как рассказали в пресс-службе тюменской полиции, ранее женщина ни на чем подобном не попадалась, судимостей у нее нет.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru