В Тюмени подросток упал с 20 этажа, пытаясь сделать селфи

Трагедия произошла в пятницу, 7 апреля, у одной из многоэтажек по ул. Таврической. Около 17 часов здесь было обнаружено тело 17-летнего подростка с повреждениями, характерными для падения с высоты.

В настоящее время следственные органы СК РФ по Тюменской области ведут доследственную проверку. По предварительной версии, молодой человек пытался сделать экстремальное "сэлфи", находясь на перилах балкона лестничной площадки 20 этажа и, не удержавшись, упал с высоты, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводится опрос очевидцев, кроме того, будут проверены условия жизни подростка.