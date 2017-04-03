Тюменский санаторий задолжал работникам миллион

В Тюмени длительное время руководство санатория "Геолог" частично не выплачивало заработную плату 65 своим сотрудникам. К февралю этого года общая сумма долга по зарплате составила больше миллиона рублей.

После проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы). Расследование дела продолжается.

В региональном СК тюменцам напоминают, что в случае задержки и невыплаты заработной платы для защиты прав им следует обращаться в государственную инспекцию труда или прокуратуру. Если же зарплата не выплачивается полностью больше двух месяцев или частично больше трех месяцев, то нужно обратиться в следственные органы Следственного комитета, которые смогут возбудить уголовное дело и принять меры для погашения задолженности.