Управляющая компания отапливала свои помещения за счет жильцов дома

В Ишимском районе возбуждено уголовное дело о хищении более 1,4 миллионов рублей в сфере ЖКХ.

В селе Стрехнино местная управляющая компания "Сапфир" сделала незаконную врезку в сеть теплоснабжения обслуживаемого жилого дома №26А на улице Мелиоративной и бесплатно потребляла тепловую энергию для отопления своего здания. Счета на оплату тепла компания выставляла жильцам дома.

Проверку о незаконном потреблении тепловой энергии межрайонная прокуратура провела после обращения директора МУП "Коммунальщик". Из-за махинации УК предприятие недополучило плату за потребленное тепло. Общий размер ущерба, причиненный жильцам дома и "Коммунальщику", оценили в 1,4 миллионов рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" — пока в отношении неустановленного лица из числа руководства ООО "Сапфир", сообщает областная прокуратура. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.