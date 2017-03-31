Грозивший 19-летней тюменке расправой насильник предстанет перед судом

В Тюмени следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя.

Как установило следствие, мужчина познакомился с 19-летней тюменкой в интернете. Они пообщались и условились встретиться на квартире. После этого обратившаяся в полицию девушка рассказала, что первое свидание обернулось изнасилованием. Они встретились 25 января в доме на улице Харьковской. В какой-то момент она отказала нетрезвому мужчине в сексе, на что он рассердился. Он набросился на нее и начал избивать, угрожая убийством, после чего изнасиловал.

Как рассказали в СК по Тюменской области, у мужчины уже была судимость за преступление против половой неприкосновенности. Сейчас он обвиняется по статьям 131 УК РФ (изнасилование, соединенные с угрозой убийством) и 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством). Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.