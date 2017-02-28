Экс-сотрудницу ЖБИ-3 будут судить за хищение квартир

Бывшей начальнице управления недвижимости ЖБИ-3 Наталии Нестеровой грозит до десяти лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Как полагает следствие, несколько лет назад, пользуясь служебным положением, она похитила у завода железобетонных изделий четыре квартиры общей стоимостью более 18,8 млн рублей.

От завода и от имени трех ни о чем не подозревавших граждан она оформила четыре договора участия в долевом строительстве жилья по улице Елизарова в Тюмени, зарегистрировала их в органах Росреестра, после чего продала квартиры. Осенью 2015 года Нестерова решила уволиться с завода, поэтому там провели выборочную ревизию документов, в ходе которой мошенничество вскрылось. В апреле 2016 года по заявлению завода возбудили уголовное дело.

Как сообщают в областной прокуратуре, сейчас его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.