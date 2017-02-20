Участников массовой драки в тобольском кафе разнимали гвардейцы

Накануне ранним утром тревожная кнопка сработала в одном из общепитов Тобольска. На место массовой потасовки прибыли сотрудники Росгвардии, которые, оценив обстановку, для подкрепления вызвали еще две группы задержания.

Как сообщают в ведомстве, на требования стражей порядка прекратить драку участники потасовки не отреагировали и в ходе задержания оказали сопротивление. Один из дебоширов попытался вырвать у росгвардейца автомат. В ответ на это сержант полиции произвел два предупредительных выстрела вверх.

В результате применения оружия никто не пострадал, драка пресечена. Трех ее участников, безработных местных жителей 18, 20 и 27 лет, доставили в отдел полиции.