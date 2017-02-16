Тюменские следователи подозревают гендиректора "Водоканала" во взяточничестве

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении генерального директора Тюменского унитарного муниципального предприятия ВКХ "Водоканал". Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, подозреваемый в период с октября 2016 года по февраль 2017 года, являясь должностным лицом, вымогал у представителя одной из компаний 1,8 миллиона рублей за подписание актов выполненных работ.

Данные обстоятельства стали известны сотрудникам правоохранительных органов, благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям подозреваемый был задержан при передаче части требуемых денежных средств.

Следствием выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.