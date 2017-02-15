За кражу с предприятия тюменцы могут угодить в тюрьму на десять лет

В сентябре 2016 года в МВД России "Ялуторовский" руководитель одного из предприятий сообщил, что с территории пропало восемь металлических труб диаметром 1202 мм. Ущерб был оценен в 3,5 млн рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело, затем удалось установить местонахождение похищенного имущества, а злоумышленниками оказались трое работников ремонтно-строительного управления села Исетское, 1975 и 1974 годов рождения, а также ранее судимый за аналогичное преступление житель Тюмени 1977 года рождения. Трубы они вывезли с территории предприятия по поддельным сопроводительным документам, а затем продали в соседние регионы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

Лицам совершившим преступление, предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.