На подростка завели уголовное дело за экстремизм в соцсетях

В Тюменском районе под суд пойдет 16-летний местный житель. СК по Тюменской области предъявил юноше обвинение по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности" ( ч. 1 ст. 282 УК РФ).

По данным следствия, в октября–декабре прошлого года он создал открытую группу "Вконтакте", в которой разместил текстовое сообщение, "содержащее лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности и принадлежности к группе представителей власти". На основании решения суда этот пост признали экстремистским материалом.

В ходе обыска дома молодого человека следователи нашли и изъяли атрибуты экстремисткой направленности, в том числе трафареты и листовки.

Как сообщают в пресс-службе тюменского СК, расследование уголовного дела продолжается.