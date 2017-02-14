На подростка завели уголовное дело за экстремизм в соцсетях

В Тюменском районе под суд пойдет 16-летний местный житель. СК по Тюменской области предъявил юноше обвинение по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности" ( ч. 1 ст. 282 УК РФ).
По данным следствия, в октября–декабре прошлого года он создал открытую группу "Вконтакте", в которой разместил текстовое сообщение, "содержащее лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности и принадлежности к группе представителей власти". На основании решения суда этот пост признали экстремистским материалом.
В ходе обыска дома молодого человека следователи нашли и изъяли атрибуты экстремисткой направленности, в том числе трафареты и листовки.
Как сообщают в пресс-службе тюменского СК, расследование уголовного дела продолжается.
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