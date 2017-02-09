Девушек, распространявших редкий и опасный наркотик, арестовали в Тюмени

Тобольские сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативной работы получили информацию, что группа лиц планирует сбыть в Тюмени наркотики в особо крупном размере. После необходимых оперативно-разыскных мероприятий подозреваемых задержали. Ими оказались две тоболячки 1985 года рождения.

При досмотре девушек и обыске их машины полицейские в присутствии понятых изъяли обмотанные изолентой полимерные свертки с белым порошкообразным веществом. Также фигурантки показали места закладок. Общая масса изъятого составила около 14 граммов, исследование порошка показало, что в свертках находится редкий наркотик опиоидного ряда. Несколько микрограммов данного вещества наносят непоправимый вред здоровью человеку.

Свою вину подозреваемые полностью признали. В настоящее время полицейские устанавливают причастность фигуранток к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Задержанные находятся под арестом, сообщает пресс-служба тобольской полиции.