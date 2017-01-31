Восемь лет колонии получил тюменец, отобравший у предпринимателя часть имущества

Провести восемь лет в колонии строго режима и выплатить почти 6 миллионов рублей за моральный и материальный вред предстоит 34-летнему жителю Тюмени Рустаму Исмаилову.

Четыре года назад ему и его знакомому 12 миллионов рублей задолжал тюменский бизнесмен, руководивший фирмой по оказанию строительных и сантехнических услуг. По словам предпринимателя, два миллиона он вернул, больше денег у него не нашлось.

По версии следствия, чтобы вернуть деньги, мужчины решили забрать имущество у сына должника, тоже предпринимателя, полагая, что он в ответе за отца.

С июня по сентябрь 2013 года злоумышленники, угрожая сыну и его семье насилием и уничтожением имущества, добились переоформления на себя квартиры, машины Land Rover Discovery 4, которые затем продали. В ноябре того же года вымогатели забрали у своей жертвы деньги, вырученные от продажи гаража и земельного участка. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшему, составил более 6 миллионов рублей, сообщают в областной прокуратуре.

В декабре 2015 года было возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". В январе 2016-го Исмаилов был задержан и заключен под стражу. Его сообщника разыскивают.