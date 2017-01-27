В колонию отправится тюменец, обманывавший студентов в соцсети

25-летнему жителю Тюмени предстоит провести год в колонии-поселении за выманивание денег у пользователей "Вконтакте".

В январе 2014 года молодой человек создал там фейковую страницу и разместил объявление о том, что готов помочь студентам нефтегазового университета закрыть сессию. На сообщение откликнулся 18-летний юноша, у которого из-за серьезной спортивной травмы были долги по девяти предметам. Он перечислил молодому человеку порядка 20 тысяч рублей, после чего мошенник перестал отвечать. На него завели уголовное дело, но тот вернул похищенные деньги и дело закрыли из-за примирения сторон.

Весной прошлого года парень решил вернуться к прежним аферам, действуя с двух фейковых аккаунтов. Пообещав помочь с дипломными работами и академическими задолженностями трем студентам из Московского государственного университета пищевых производств, ТюмГНГУ и Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии, молодому человеку удалось заполучить почти 70 тысяч рублей. Он переставал выходить на связь, как только приходили деньги.

В июле молодого человека задержали в Мегионе, где он был зарегистрирован. Помимо лишения свободы суд обязал его вернуть деньги по искам от двух потерпевших.