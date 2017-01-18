В Москве то ли был, то ли не был избит помощник российского вице-премьера

В время новогоднего корпоратива в одном из караоке-клубов Москвы в драке с участием двух десятков человек пострадал Илья Баринов, помощник заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец. Об этом сообщил сегодня Life.ru. По словам журналистов, в драке принимал участие и другой чиновник высокого ранга - заместитель главы секретариата вице-премьера Арсений Юшин.

Впрочем, пресс-секретарь заместителя председателя Правительства Иван Слепцов все опровергает. Как передает "МК", корпоративов как таковых в аппарате вице-премьера не бывает, Баринов уже не является помощником Голодец, после Нового года его видели без следов побоев.