Александр Пересторонин: чиновники должны говорить с гражданами на одном языке

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости объяснять гражданам действия правительства во избежание недопонимания и привёл в пример новости о намерении государства снизить размер прожиточного минимума, сообщает РБК. Напомним, по словам председателя правительства, это сообщение было неверно интерпретировано средствами массовой информации.

По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ по Тюменской области, члена правления Союза журналистов Тюменской области Александра Пересторонина, в этой сфере необходима системная работа: и в подаче, и в мониторинге материалов от властных структур.

"Конечно, не должно быть никакого пространства для домыслов в текстах. Для СМИ важны просмотры, важны сенсации и острые темы, и потому журналисты могут зацепиться за любое несоответствие и выдать неверную, по сути, трактовку, пусть даже в виде предположения. Но затем подключатся социальные сети, в которых именно ошибочная трактовка и будет выдаваться за истину, а настоящая позиция чиновников окажется не освещенной. Итог - народное негодование. А отрицать и объяснять постфактум – невыгодная позиция: у людей уже сложится негативное мнение, да и прочитает это меньше человек", - пояснил Александр Пересторонин.

Эксперт отметил, что системной и правильной работе со СМИ и в медиасфере в целом можно и нужно учиться, и это крайне желательно не только чиновникам, но и крупным компаниям, и лидерам мнений.

"Я часто провожу семинары для органов власти, их пресс-служб и руководителей, где объясняю, как нужно работать со СМИ, использовать верные формулировки, указываю на типичные ошибки и проблемы в текстах. В этой связи я готов и дальше помогать советами любым структурам, как "переводить с русского на русский", как доступно доносить информацию до населения, причем не только через СМИ, но и в социальных сетях", - отметил Александр Пересторонин.

По словам эксперта, релизам властных структур нужно уделять самое пристальное внимание и выверять каждую строчку. Но даже это не всегда является панацеей, и потому требуется регулярный мониторинг социальных сетей и СМИ на предмет появления ошибочных трактовок, а также оперативная прямая реакция на них, особенно в социальных сетях: во-первых, донесение информации об этом до руководства, во-вторых, подготовка и публикация ответа.