Чиновникам предложат специальную методичку по общению с простыми людьми

Пособие для чиновников о правилах коммуникации с населением разработали сотрудники Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), в нем указывается, что язык общения должен быть простым и понятным, что чиновники должны соблюдать "принципы клиентоцентричности, формирующие доверие к государству", давать информативные ответы с четкими инструкциями для дальнейших действий.

Методичка создана в рамках программы "Приоритет 2030", она будет использоваться на программах Центра современных коммуникаций Высшей школы госуправления РАНХиГС, использовать ее смогут администрации, департаменты и прочие органы власти, пишут "Известия". Автором сборника является исполнительный директор Центра понятного языка Высшей школы государственного управления РАНХиГС Юлия Андреева.

У общества есть запрос на открытый диалог с органами власти, сказала "Известиям" автор сборника. "В жизни люди часто остаются недовольны результатом (общения с госорганами. — "Известия"), агрессивны по отношению к госструктурам, которые, в свою очередь, не готовы устанавливать контакт, — полагает она. — Таких ситуаций легко избежать, если ставить перед собой правильные цели и уходить от формализма", - отметила Андреева.