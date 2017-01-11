Чемодан, из-за которого оцепили ЦУМ, оказался пустым

В группе "Настроение Тюмени" в Facebook сегодня днем появилась информация о том, что возле тюменского ЦУМа работают силовики: "Блокируют подходы к ЦУМу. Ждут саперов. Причина - в этом чёрном чемоданище", - сообщил один из участников группы.

Как прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тюмени, сообщение о подозрительном предмете у входа в ЦУМ поступило в дежурную часть в 13:18. На место оперативно прибыли группа немедленного реагирования, сотрудники ГИБДД и кинолог с собакой. В ходе проверки обнаружилось, что чемодан пуст и безопасности граждан ничего не угрожает.