В Тюмени задержали мужчину, обкрадывавшего людей на вокзале

С заявлением о краже в минувшее воскресенье в полицию обратился пассажир, у которого похитили багаж на тюменской железнодорожной станции.

Инцидент произошел накануне вечером. Мужчина находился в кафе "Солнышко", расположенном на первом этаже вокзала. На какое-то время он оставил свои вещи возле одного из столиков и отошел к кассе, чтобы рассчитаться за еду и напитки. Другой посетитель заведения воспользовался моментом, схватил его дорожную сумку и скрылся.

Вора удалось задержать в тот же день. Им оказался 40-летний тюменец, которого уже не раз привлекали к ответственности за кражи в этом же самом кафе.

Как сообщают в пресс-службе транспортной полиции по УрФО, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража".