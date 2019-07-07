8
июля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 07 июля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - "Легенда о вольном городе". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - День семьи, любви и верности на набережной реки Туры.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - активисты ОНФ проверят систему навигации в поликлинике № 3, улица Ленина, 23. Тел. (3452) 79-28-98.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1709 году состоялась Полтавская битва — крупнейшее сражение Великой Северной войны.

В 1819 году в Петербурге заложен Исаакиевский собор по проекту архитектора Огюста Монферрана.

В 1945 году восстановлена после Великой Отечественной войны Крымская астрофизическая обсерватория АН СССР (КАО была основана на базе частной любительской обсерватории, созданной в 1900 году

В 1969 году Вьетнамская война: начат вывод американских войск из Южного Вьетнама, завершившийся через три с половиной года.

В 1974 году ЦК КПСС утвердил проект строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа).

В 1997 году в России принято новое положение о паспорте, его обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет.

В 2011 году - старт шаттла "Атлантис". Последний полёт шаттла "Атлантис", завершивший эксплуатацию кораблей системы "Space Shuttle".

Теги: досуг , история , повестка , СМИ
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