ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Легенда о вольном городе". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - День семьи, любви и верности на набережной реки Туры.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - активисты ОНФ проверят систему навигации в поликлинике № 3, улица Ленина, 23. Тел. (3452) 79-28-98.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1709 году состоялась Полтавская битва — крупнейшее сражение Великой Северной войны.
В 1819 году в Петербурге заложен Исаакиевский собор по проекту архитектора Огюста Монферрана.
В 1945 году восстановлена после Великой Отечественной войны Крымская астрофизическая обсерватория АН СССР (КАО была основана на базе частной любительской обсерватории, созданной в 1900 году
В 1969 году Вьетнамская война: начат вывод американских войск из Южного Вьетнама, завершившийся через три с половиной года.
В 1974 году ЦК КПСС утвердил проект строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа).
В 1997 году в России принято новое положение о паспорте, его обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет.
В 2011 году - старт шаттла "Атлантис". Последний полёт шаттла "Атлантис", завершивший эксплуатацию кораблей системы "Space Shuttle".
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