ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - фестиваль "Владимир Спиваков приглашает". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 -"Мозгобойня". "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Регистрация, подробности здесь.
19:00 - спектакль "День ангела", театр "НитьЯ". СК "Зодчий", улица Луначарского, 2, корп. 5.
20:00 - Jazz Jam Session. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1874 году в Париже в мастерской фотографа Надара организована первая выставка произведений художников-импрессионистов: непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писсарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинок свою собственную выставку.
В 1924 году в США вышел первый в мире атлас автомобильных дорог.
В 1929 году в СССР введено государственное пенсионное обеспечение по старости.
В 1951 году в Лондоне впервые прошли выборы "Мисс Вселенная", или "Мисс Мир".
В 1955 году в городе Дез-Пленз, штат Иллинойс Рэй Крок открыл свой первый ресторан "Макдоналдс".
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