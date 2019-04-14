15
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 14 апреля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - фестиваль "Владимир Спиваков приглашает". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 -"Мозгобойня". "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Регистрация, подробности здесь.

19:00 - спектакль "День ангела", театр "НитьЯ". СК "Зодчий", улица Луначарского, 2, корп. 5.

20:00 - Jazz Jam Session. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1874 году в Париже в мастерской фотографа Надара организована первая выставка произведений художников-импрессионистов: непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писсарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинок свою собственную выставку.

В 1924 году в США вышел первый в мире атлас автомобильных дорог.

В 1929 году в СССР введено государственное пенсионное обеспечение по старости.

В 1951 году в Лондоне впервые прошли выборы "Мисс Вселенная", или "Мисс Мир".

В 1955 году в городе Дез-Пленз, штат Иллинойс Рэй Крок открыл свой первый ресторан "Макдоналдс".

Теги: история , повестка
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