ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - "Золотой петушок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.
17:00 - Школа городских компетенций. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, обязательная регистрация здесь.
18:00 - премьерный показ документального фильма "Экспедиция". Актовый зал ТИУ, улица Мельникайте, 70. Вход свободный, подробности здесь.
19:00 - Филипп Киркоров и шоу "Я". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Вино любви". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - большой осенний сольный концерт Канцлер Ги. Cover Pub "Ё-Бург", улица 50 Лет ВЛКСМ, 13. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:30 - неделя фильмов Мартина Скорсезе: "Таксист" (1976). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - региональный этап конкурса "Славим человека труда!" определит лучших фельдшеров скорой медицинской помощи. Подстанция скорой медипомощи № 3, улица Суходольская, 25.
13:00 - открытие бюста Героя Советского союза Т.Е. Несговорова в селе Салаирка Тюменского района. Тел. (3452) 68-82-00 - Ксения Пешкова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1869 году официальное открытие Суэцкого канала для судоходства.
В 1903 году по договору, заключённому в Петрополисе, Боливия уступает часть своей территории Бразилии в обмен на строительство железной дороги и водопровода на востоке страны.
В 1930 году на Конференции по экономическим вопросам в Женеве (по 28 ноября) на повестке дня мировая депрессия - экономический кризис, длившийся с 1929 по 1939 годы).
В 1948 году крейсер "Аврора" ставится на вечную стоянку у Петроградской набережной на Большой Невке.
В 1953 году в Москве открыли для посетителей мавзолей Ленина и Сталина.
В 1993 году судьи из 11 стран собрались на первое заседание Международного трибунала по бывшей Югославии, ставшего первым учреждением подобного рода со времён судебных процессов в Нюрнберге и Токио после Второй мировой войны.
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