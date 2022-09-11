Выборы в Тюменской области проходят в рамках закона

Фото из архива https://t.me/operativnyishtabtyumen

В сети появились единичные сообщения о якобы имеющих место нарушениях на избирательных участках при голосовании, они не находят подтверждения при проверках.

Так, сообщения о нарушениях при проведении голосования на выборах депутатов Думы Мальковского муниципального образования Тюменского района не подтвердились. Об этом рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Тюменского района Галина Бегунова.

В соцсетях появилась информация, что якобы наблюдатель, присутствовавший при надомном голосовании от УИК №1939 сообщал, что во время выезда член комиссии называет голосующим, за кого голосовать, а также о том, что комиссия выехала к избирателю, который не подавал заявление на надомное голосование. По проверке данная информация не подтвердилась.

Кроме того, один из кандидатов пожаловался, что члены УИК не оглашают количество не использованных бюллетеней, а помещение участка открыто для посторонних. Эти заявления также не подтвердились.

"Данные о количестве неиспользованных бюллетеней члены УИК доводят до сведения наблюдателей поэтапно, составляются акты о погашении бюллетеней. Оглашение количества неиспользованных бюллетеней идет по каждому одномандатному округу отдельно, этот процесс занимает время, поскольку на данном участке 9 видов бюллетеней с разным количеством не использованных", - пояснили в В избирательной комиссии.

Участок был закрыт для посторонних в 20:00, как и требует закон. Это подтверждают наблюдатели и иные участники процесса, в том числе сотрудники полиции.

Напомним, сегодня в Тюменском районе состоялись выборы депутатов дум Мальковского и Червишевского муниципальных образований. В первом выбирали новый состав сельской Думы, на 10 мандатов претендуют 30 кандидатов - представители пяти партий и один самовыдвиженец. В втором муниципалитете довыборы депутата 4 одномандатному избирательному округу, там три претендента на депутатское кресло.