Андрей Артюхов: "Всецело поддерживаю решение президента"

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Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов убежден в правоте решений президента о поддержке Донецкой и Луганской Народных Республик и начале специальной военной операции. Только безразличный к судьбе своей страны человек может быть против.

"Сейчас мы защищаем жителей Донбасса, которые до сих пор подвергаются обстрелам и теряют своих близких. Уже погибло более 150 детей. Только за один день при обстреле города Горловка Вооруженными силами Украины из установок "Град" были убиты 20 мирных жителей, среди которых 4 ребёнка. Этот скорбный день жители города назвали "кровавым воскресеньем". За 8 лет в Донбассе погибло более 2 600 мирных жителей, ранено еще не менее 5 500 человек, уничтожено и частично разрушено более 2 200 объектов гражданской инфраструктуры. Я убежден в правоте решений нашего президента и всецело их поддерживаю", - сказал Андрей Артюхов.

Секретарь реготделения отметил, что тюменцы: единороссы, волонтеры, предприятия и жители региона - отправили жителям Донбасса три парии гуманитарного груза и собирают следующую.

"При поддержке жителей области были собраны продукты, средства гигиены, детское питание, игрушки и учебники, электроприборы, а также отправлены медикаменты и стройматериалы, которые нужны для ремонта крыш и окон в домах, пострадавших от обстрелов ... Мы все вместе делаем благое дело, внося вклад в защиту интересов нашей страны, ее граждан, и помогая тем, кто восемь лет находился в тяжелейших условиях", - подчеркнул Андрей Артюхов.