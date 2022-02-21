Общественные приемные единороссов будут помогать гражданам с реализацией инициатив

Общественные приемные "Единой России" изменят формат работы. Они станут центрами, которые не только решают конкретные вопросы людей, но и помогают реализовать их инициативы, сообщили в региональном отделении партии.

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"Задачами приемных станут контроль за исполнением народной программы "Единой России" и поручений президента, проведение мониторингов по социально значимым вопросам и выработка решений по их итогам, работа с общественными организациями", - говорится в сообщении.

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Обратиться в приемную ЕР в Тюменской области можно по телефону 45-00-17 и электронной почте op@tyumen.er.ru.