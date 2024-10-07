Портреты героев Советского Союза появились на двух заводоуковских школах

Портреты героев Советского Союза разместили на двух школах Заводоуковского округа, их открытие прошло в рамках проекта "Лица героев", который реализуется "Единой Россией" и Минпросвещения РФ, участниками церемонии стали депутат Тюменской облдумы Владимир Ковин и глава округа Светлана Касенова, единороссы, педагоги школ, воспитанники кадетских классов и Юнармии.

Изображение Героя Советского Союза Николая Щукина разместили на фасаде Боровинской средней школы. Выбор неслучаен - Николай Митрофанович родился и вырос в Боровинке, окончил эту школу, после чего отправился защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков. Воевал с 1942 года, был командиром взвода в саперном батальоне, руководил строительством моста через реку Друть в Могилевской области. Тогда под огнем противника было установлено шесть козловых опор для моста грузоподъемностью 10 тонн. Щукин был ранен в колено, но находился на посту до окончания строительства. В 1945 году, принимая участие в разминировании Балтийского побережья, был тяжело ранен и умер 18 июня 1945 года.

В Новозаимской средней школе почтили память Виктора Важенина, школа много лет носит его имя. Виктор Михайлович жил в селе Новая Заимка, окончил 7 классов, работал на железной дороге. В Советской армии служил с 1928 года, участник боёв на реке Халхин-Гол в 1939 году. В боях Великой Отечественной участвовал с марта 1943 года. В июне 1944 года его стрелковый полк работал над окружением и ликвидацией люблинской группировки врага, в августе 1944 года - форсировал Вислу и вел 10-часовой бой на плацдарме, освободив несколько населенных пунктов и обеспечив переправу остальных частей дивизии.

"История нашего региона хранит множество имен людей, проявивших отвагу и доблесть как в военное, так и в мирное время, - сказал Владимир Ковин. – Проект "Лица Героев" уникален тем, что он воспитывает в подрастающем поколении уважение к таким людям, побуждает молодежь брать с них пример". Как отметила Светлана Касенова, портреты заводоуковских героев на стенах школ - это не просто фотографии. Это символы настоящего героизма, непоколебимости и высочайшей доблести.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, региональный координатор проекта "Единой России" "Новая школа" Андрей Артюхов подчеркнул, что проект “Лица героев” важен для патриотического воспитания молодежи. “Необходимо формировать у учащихся уважительное отношение к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны на примере ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, ветеранов труда. Поэтому в рамках партийного проекта "Новая школа" по всей стране реализуется проект "Лица Героев" - о людях разных поколений, совершивших настоящие подвиги”, - рассказал Андрей Артюхов.

Проект "Лица героев" продолжается. Планируется, что большинство учебных заведений региона разместит изображения своих героев на фасадах и стенах.