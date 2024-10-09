Тюменским бойцам передадут четыре УАЗа от земляков

Четыре автомобиля УАЗ отправляются из Тюмени в зону СВО в подразделения, где служат жители Тюменской области, техника будет использоваться для перевозки бойцов, сообщили в пресс-службе реготделения "Единой России"

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов отметил, что автомобили помогут участникам СВО выполнять боевые задачи, в частности, осуществлять мобильную перевозку военнослужащих.

В саперный полк УАЗ "Патриот" передал коллектив "Автограда". За рулём машины к месту назначения, под Курск, отправится сотрудник компании, ныне - сапер. Анатолий рассказал, что на СВО он ушел в 2022 году по мобилизации, сейчас находится в отпуске, но на следующей неделе отправится в путь.

"Привезу ребятам не только хорошую машину, которую мои коллеги основательно подготовили, но и теплый привет из родной Тюмени — гуманитарный груз, собранный жителями Березняков. Там в ДК "Орфей" установлены специальные ящики, и очень трогательно, что жители туда приносят кто шоколадку, кто чай и кофе, кто крупы и конфеты. Такое внимание для нас ценно", - поделился Анатолий.

УАЗ "Буханка" прибыл в Тюмень из Омутинского района, далее автомобиль доставят на херсонское направление, в десантно-штурмовой полк. Это не первая помощь омутинцев, машины отправляли и ранее. В общем деле участвуют все: учреждения, организации, предприниматели и жители района.

Два УАЗа "Фермер" передали первичные отделения "Единой России", одно из которых первичка №300 города Тюмени.

Ее секретарь Максим Демин сообщил: "Пришел запрос от подразделения "Тобол", что им нужна такая техника: полноприводная, проходимая. На очередном собрании первички было принято решение - мы должны помочь нашим ребятам".

Транспорт и гуманитарный груз в зону СВО доставит организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко, который является секретарём первичного отделения партии № 288 города Тюмени. Он подчеркнул, что машины отправлены по запросам командиров и помогут участникам СВО выполнять боевые задачи, в частности, осуществлять мобильную перевозку военнослужащих и эвакуировать раненых. Традиционно машины, уходящие на фронт, заполняются гуманитарным грузом.