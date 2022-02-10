Александр Моор сохраняет медиапозиции

Губернатор Тюменской области Александр Моор сохранил позиции в федеральном и региональном медиарейтингах "Медиалогии" по итогам января.

В федеральном рейтинге сейчас он занимает 23 место, в рейтинге же глав регионов Уральского федерального округа он остается на четвертой строчке.

Напомним, что основой для построения рейтингов является МедиаИндекс "Медиалогии".

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

- влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);

- характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

- роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

- наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 72 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Представленные компанией "Медиалогия" рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.