Тюменские единороссы получили награду за успешную организацию избирательной кампании депутата гордумы

Избирательная кампания Антона Терехина в Тюменскую городскую думу за "технологичные и малобюджетные решения" удостоена спецдиплома "Премии Воротникова".

"Работа отдела агитационно-пропагандистской работы Тюменского реготделения "Единой России" под руководством Виктории Герасимюк стала лауреатом Премии для молодых политтехнологов имени Юрия Воротникова, учрежденной компанией "Минченко консалтинг". Спецдипломом ...отмечена избирательная кампания руководителя службы экстренной и неотложной медицинской помощи ОКБ №2, хирурга Антона Терехина в Тюменскую городскую думу за "технологичные и малобюджетные решения"", - сообщили в пресс-службе ТРО "Единая Россия".

Ранее Тюменское региональное отделение "Единой России" получило премию РАСО "Гамбургский счет – 2021" в номинации "Лучшая кампания "партии власти" по выборам в региональный парламент", а также диплом 1 степени главной профессиональной премии в сфере политических технологий "Национальная премия Российской ассоциации политических консультантов (РАПК)" в номинации "Лучшая линейка агитационных материалов в Интернете".

Юрий Воротников был вторым председателем комитета по политтехнологиям РАСО. Премия имени известного российского политконсультанта учреждена его друзьями и партнерами из "Минченко консалтинг" для поддержки молодых талантов в сфере политических технологий.