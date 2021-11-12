Тобольск проведет онлайн-презентацию проекта генплана города

Онлайн-презентация проекта генерального плана Тобольска состоится 20 ноября, начало в 15:00. В прямом эфире команда института "Град" в своем ютуб-канале расскажет о предлагаемых изменениях и ответит на вопросы горожан.

"Специалисты Института расскажут о целях и задачах генерального плана, запланированных объектах социальной и транспортной инфраструктуры, предлагаемом функциональном зонировании, перспективах развития всех районов города. После презентации спикеры ответят на вопросы горожан, вопросы можно будет задать в чате трансляции", - сообщается на сайте администрации Тобольска. Там же опубликован проект документа.