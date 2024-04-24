Самая спортивная семья Тюменской области живет в Тобольске

Династия Ашировых-Фишман-Скороходовых из Тобольска - самая спортивная семья Тюмеской области. Это титул она приобрела после победы в одноименной номинации областного конкурса "Спортивная элита-2023".

Марина занималась разными видами спорта с детства, а затем и сама стала тренировать. И детей, и взрослых. Сейчас она является председателем Федерации фитнес-аэробики Тобольска. Отличник физической культуры и спорта РФ, тренер высшей категории, ветеран труда, судья 1 категории по фитнес-аэробике.

А все начиналось с карате, у Марины даже черный пояс. Со своим мужем Акрамом она познакомилась на тренировках. А после их связал не только брак, но и любимая работа. У семейной пары - четверо прекрасных и таких же спортивных детей. После рождения третьего ребенка Марина решила сменить профессиональный род деятельности и стала вести оздоровительную группу. Свою первую группу под названием "Здоровье" тренер открыла 37 лет назад. Марина разработала целую программу упражнений не только для суставов, спины и мышц. В программе был акцент и на приемы самообороны.

"Местным женщинам, которые регулярно посещали занятия, очень нравилась моя группа с элементами самообороны. Были случаи, когда эти приемы им очень помогли. Например, одна моя спортсменка рассказала, как на остановке по дороге на дачу к ней подкрался человек и схватил за шею. Женщина не растерялась и автоматически ударила мужчину в солнечное сплетение. Вокруг - ни души. И именно этот прием помог ей защититься и убежать", - рассказала Марина.

Глава семьи Акрам всегда поддерживает свою жену. Причем настолько, что сам регулярно ходит к ней на занятия по оздоровительной гимнастике. "Я горжусь, что много лет веду эти занятия, а также, что держу себя в отличной форме. Это важно для наших суставов, связок, сухожилий, внутренних органов, да и всех групп мышц в целом. Также практикую дыхательные упражнения", - отметила Марина.

Аэробика привлекла своей разнообразностью упражнений и оздоровлением. Активистке предложили вести в местной спортивной школе фитнес-аэробику и спортивную аэробику. Таким образом, эти виды спорта почти 20 лет является главным делом Марины.

Теперь аэробикой занимается вся ее династия. Трое ее взрослых детей участвовали в одной команде по этому виду спорта, стали чемпионами России два года назад. Более того, старший сын Дмитрий Фишман и дочь Дарья Аширова сейчас, как и мама, работают тренерами по фитнес-аэробике и чир-спорту. А младший сын Давид - будущий хореограф.

Внуки Акрама и Марины продолжают спортивные традиции семьи. Мальчик уже стал чемпионом города, призером областных соревнований и имеет юношеский разряд по спортивной аэробике. А буквально на днях семья ездила в Тюмень поддержать 4-хлетнюю внучку на соревнованиях по чир-спорту. Девочка вернулась с двумя золотыми медалями. Невестка Екатерина Фишман также занимается фитнес-аэробикой.

"Всей семьей мы постоянно чем-то заняты, находимся в движении. Единственный наш выходной - воскресенье. И в этот день мы соблюдаем традицию: собираемся всей семьей, паримся в бане, вместе обедаем и просто отдыхаем", - отметила Марина.

У семьи внушительная коллекция медалей, кубков и других наград. И еще интересный факт: каждый имеет знак ГТО. Конечно, золотой. По-другому в этой спортивной династии и быть не может.