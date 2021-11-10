Якушев: система QR-кодов – это надолго

Бизнесу нужно разъяснить, как организовать пропускные системы, как обучить сотрудников под эту задачу. Надо понимать, что система QR-кодов – это надолго, отметил полномочный представитель Президента Владимир Якушев на совещании, посвященной работе бизнеса в условиях ограничительных мер против covid.

На онлайн-встрече с федеральными инспекторами, замами губернаторов уральских регионов, уполномоченными по правам предпринимателей, а также представителями региональных управлений Роспотребнадзора полпред отметил, что темпы вакцинации растут, однако для формирования коллективного иммунитета требуется вакцинировать еще 2,5 млн человек. Поэтому важно не только организовать пропускную систему, но и отладить жёсткий контроль соблюдения ограничительных мер: масочного режима, социальной дистанции, проверки QR-кодов.

"Нужно находиться в постоянном диалоге с бизнес-сообществом и работать как единая команда. Разъяснять предпринимателям, как организовать пропускные системы, как обучить сотрудников под эту задачу. Надо понимать, что система QR-кодов – это надолго. И чем быстрее и организованнее мы подстроимся под новую реальность, тем эффективнее пройдём этот период и тем быстрее сможем сформировать коллективный иммунитет", - заявил полпред.

Для торговли, общепита, сферы услуг особенно важно отладить систему работы с ограничительными мерами именно в преддверии предновогоднего ажиотажа. "От этого выиграют все стороны", - подчеркнул полпред.

Якушев подчеркнул, что контролирующим органам нужно аккуратно, не нанося удар по бизнесу, использовать штрафы для стимулирования предпринимателей соблюдать антиковидные меры.

"Бизнес столкнулся с серьёзными вызовами. Важно не давить, а разъяснять. Мы делаем общее дело, и важно находить решения, которые устраивают всех", - считает уральский полпред.