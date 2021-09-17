Первый день голосования в Тюменской области завершится через несколько часов

Пока избирательные участки Тюменской области продолжают работу, регионы Дальневосточного федерального округа завершили свой первый день голосования.

Первыми в России голосовать начали жители Камчатского края. По предварительным данным окружной избирательной комиссии (на 15:00 по местному времени), на Камчатке явка на выборы депутатов Госдумы составила 12,71%. Самая высокая активность в Пенжинском районе края: там проголосовали 52% избирателей. В Петропавловске-Камчатском — 7,8%. На Сахалине и Курилах явка избирателей к 15:00 по местному времени (07:00 мск) на выборах депутатов Государственной думы составила почти 10%. В Магаданской области к этому времени явка превысила 14%.

Высокая явка в первый день голосования была зафиксирована и на Чукотке. К полудню избирательные участки посетили свыше 15% местных жителей. Явка избирателей на выборах в Приморье к 15:00 первого дня голосования составила 8,24%, в Амурской области — 8,21%. Голосование продолжается в других регионах страны. Последний избирательный участок закроется в Калининградской области в 20:00 по местному времени.

В Тюменской области к 15:00 местного времени явка составила 12,49%. Напомним, что жители региона могут проголосовать на своём избирательном участке с 17 по 19 сентября. При себе нужно иметь паспорт или временное удостоверение личности. На месте жители получат два бюллетеня — для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам.