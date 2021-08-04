Андрей Цепелев рассказал, как Тюменская область оказалась в лидерах по интернет-коммуникациям

В конце июля стали известны предварительные итоги рейтинга глав субъектов РФ по работе властей в пабликах, реагированию на сообщения в соцсетях и так далее. В число лидеров развития интернет-коммуникаций вошел губернатор Тюменской области Александр Моор. Составлением рейтинга для Администрации президента РФ занимается АНО "Диалог", и мы попросили руководителя Центра развития компетенций этой организации Андрея Цепелева прокомментировать результат тюменских властей.

- Андрей, благодаря чему Тюменская область вышла в лидеры по интернет-коммуникациям?

- Тюменская область, безусловно, один из лучших регионов в плане работы власти в интернете. У региона самые крупные на Урале официальные паблики правительства, общая сумма подписчиков - более 250 000, с качественным и интересным визуальным контентом. Всего два региона в России имеют крупные верифицированные аккаунты в TikTok — Тульская и Тюменская области (больше 160 тысяч подписчиков).

- В чем сильные стороны работы местной команды?

- Команда информационного блока региона работает креативно, умеет делать комплексные медийные проекты уровня федеральных digital-агентств, вовремя улавливает тренды. В 2020 году Тюмень первой приняла на себя волну фейков на тему коронавируса и сражалась с ней, я бы сказал, героически. На базе этого опыта выстроилась системная работа по мониторингу и опровержению фейковых новостей, причем не только в соцсетях (в соцсетях это делать проще), но и в мессенджерах, например, в достаточно популярном на территории области Viber. Фейки "обезвреживаются" в каналах и чатах в мессенджере и практически не выходят в соцсети. Для меня это лакмусовая бумажка уровня профессионализма.

- Какие инструменты тюменцы используют наиболее эффективно?

- Тюменская область часто подает пример инновационных разработок в сфере интернет-коммуникаций, например, у вас есть баннерная сеть, объединяющая все значимые сайты органов власти. Многие подобные разработки обсуждаются с коллегами из других регионов и внедряются за пределами области как лучшие практики.

АНО "Диалог" – российский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом. Цель организации — объединение технологических и управленческих решений в цифровой среде для ускорения решения вопросов, с которыми люди обращаются в органы власти.