Тюменских педагогов-антипрививочников заставят писать расписки от ответственности за возможные последствия

Тюменским педагогам, отказавшимся вакцинироваться, придется дать расписку о том, что они предупреждены о последствиях. Об этом заявила замгубернатора Ольга Кузнечевских сегодня на совещании с руководителями колледжей, техникумов и вузов.

Заместитель губернатора поручила руководителям учебных заведений брать расписки с тех сотрудников, кто отказывается вакцинироваться, но при этом ознакомить их с возможными последствиями, если они кого-либо заразят. Прививка от коронавируса – это забота не только о своем здоровье. В регионе уже есть случай, когда учительница в одном из муниципальных образований не захотела прививаться, заполнила письменный отказ, а потом заболела. При этом заразила четверых школьников. Виновнику грозит административный штраф до 500 тысяч рублей. Важно помнить, если такие действия привели к смерти человека, за это предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы до 5 лет, сообщается на сайте регионального правительства.

Татьяна Тихонова