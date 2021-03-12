Тюменская область обратится к Президенту РФ с просьбой присвоить Тюмени звание "Город трудовой доблести"

Правительство Тюменской области обратится к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Тюмени почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Таким образом губернатор официально выразил поддержку инициативе жителей города, региональной Общественной палаты, более чем 50 трудовых коллективов областной столицы о присвоении Тюмени почетного статуса, сообщается на портале правительства.

Александр Моор:

Уверен, Тюмень достойна этого высокого звания. В суровые военные годы наши бабушки и дедушки, не щадя себя, трудились под девизом "Все для фронта, все для Победы!". Для них это был не лозунг, а смысл жизни. Сохранить и передать грядущим поколениям благодарную память о трудовом подвиге земляков – наш долг.

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Ранее депутаты Тюменской областной думы на заседании комитета по государственному строительcтву и местному самоуправлению поддержали обращение к президенту РФ Владимиру Путину о присвоении Тюмени почётного звания "Город трудовой доблести". "Тюмень, по нашему мнению, достойна такого звания. Положительное экспертное заключение пришло из Российской академии наук. Проведено общественное голосование. На сегодняшний день более 160 тысяч горожан поддержали инициативу. Сегодня депутаты комитета выслушали интересный и содержательный доклад главы Тюмени Руслана Кухарука и проголосовали за предложенное обращение. Все фракции парламента считают, что это важно и нужно. После принятия проекта постановления на мартовском заседании парламента обращение поступит президенту страны. Идею поддерживают и органы исполнительной власти Тюменской области", - рассказал председатель комитета по государственному строительству Фуат Сайфитдинов.