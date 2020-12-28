В Тюменской области подвели итоги реализации государственной национальной политики в 2020 году

Работу по реализации Стратегии государственной национальной политики России в Тюменской области обсудили на заседании Координационного Совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, которое провел вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.



В заседании приняли участие председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов, председатель Координационного совета национальных объединений Евгений Воробьев, руководители областных национально-культурных и религиозных организаций, представители региональных органов государственной власти, а также правоохранительных органов.



Об итогах реализации государственной программы Тюменской области "Реализация государственной национальной политики" проинформировал Владислав Чернов. "В Тюменской области сложился благоприятный межнациональный и межрелигиозный климат, который способствует продуктивному, бесконфликтному взаимодействию представителей различных социальных групп и поступательному социально-экономическому развитию региона. К нашим достижениям можно отнести то, что Тюменская область занимает первое место среди субъектов Уральского федерального округа по этноконфессиональным показателям", - сообщил Чернов.

В конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на получение федеральной поддержки в 2021 году Тюменская область также в числе лидеров уральского региона.

В марте 2020 года утвержден новый состав Общественной палаты Тюменской области. В результате проделанной работы главный общественный институт региона обновился на 43%. Сегодня общественная площадка представлена разноплановыми некоммерческими организациями, реализующими гражданские инициативы в сферах здравоохранения, демографии, ЖКХ, культуры, межэтнических отношений и других направлениях.

В заключение вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев отметил, что в регионе созданы все условия для конструктивных межнациональных и межрелигиозных отношений, работа по сохранению этнокультурной самобытности народов будет и в дальнейшем продолжена в формате диалога между представителями национальных и религиозных организаций и органов государственной власти.

Напомним, что в 2020 году Комитет по делам национальностей Тюменской области стал победителем III Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений в номинации "Лучшие практики органов государственной власти". Проект "Тюменский областной конкурс национальных видеороликов "МЫ" вызвал живой интерес тюменцев и привлек внимание потенциальных участников и зрителей. Итоги размещены на официальных страницах конкурса: мыконкурс.рф, youtube.com, vk.com.