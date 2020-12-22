Александр Моор поблагодарил медиков за работу в условиях пандемии коронавируса

Со слов глубокой признательности и благодарности всем, кто оказался на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией, начал свое традиционное ежегодное послание облдуме губернатор Тюменской области Александр Моор:
Низкий поклон нашим медикам. Честь вам и хвала! Я говорю это не только от своего имени, но вместе с тысячами участников тюменской акции "Спасибо, доктор!". Пусть хор наших благодарных голосов станет еще громче!
По мнению Александра Моора, в период пандемии COVID-19 в Тюменской области был найден разумный баланс между ограничениями и свободой – как для людей, так и для экономики.
"Большинство решений региональным властям пришлось принимать на ходу. Анализируя полученный опыт, я могу уверенно сказать: эти решения не были бессистемными. Все они выдержаны в цельной логике, которой мы последуем и впредь. Все они соответствовали известному принципу политического управления, сегодня ставшему особенно актуальным: столько свободы - сколько возможно, столько ограничений - сколько необходимо. Так было во время первой волны пандемии. Так продолжается и сейчас", – заявил глава региона.
За время пандемии в сфере здравоохранения:
✔️развернуто более 3 500 коек в 18 учреждениях;
✔️выполнено более 1,4 миллиона тестов на COVID-19;
✔️выделено 1,8 млрд рублей на покупку расходных материалов, медикаментов и средств индивидуальной защиты, медоборудования, в том числе трех компьютерных томографов;
✔️более 1 млрд рублей направлено на стимулирующие выплаты, которые получают 7 тыс. медработников;
✔️в сжатые сроки подготовлен кадровый резерв врачей и медсестер.
✔️мобилизовано около ста единиц дополнительного автотранспорта.
✔️ в отделе госпитализаций на базе областной станции скорой медицинской помощи внедрена информационная система, которая позволяет онлайн управлять движением инфекционного коечного фонда и оперативно осуществлять госпитализацию и переводы пациентов.
Фото Александры Малыгиной, пресс-служа департамента здравоохранения ТО.
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