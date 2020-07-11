Квитка: Кандидаты на должность губернатора Югры имеют большой опыт

Губернатор Тюменской области Александр Моор определит список кандидатов на должность губернатора ХМАО – Югры для представления президенту Российской Федерации

На заседании генерального совета партии "Единая Россия" были рассмотрены три кандидатуры на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом рассказал руководитель Уральского межрегионального координационного совета партии, депутат Государственной думы Иван Квитка, комментируя предстоящие выборы.

"Утвержден список, в который вошли: губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Владимировна Комарова, председатель окружной думы Борис Сергеевич Хохряков и глава города Урая Тимур Раисович Закирзянов. Все предложенные кандидатуры равнозначны по своему политическому весу, имеют богатый опыт государственного и муниципального управления, работы, направленной на благополучие людей", – подчеркнул Квитка.

"В связи с тем, что Югра входит в сложносоставной субъект Российской Федерации, все кандидатуры будут внесены губернатору Тюменской области Александру Викторовичу Моору для рассмотрения. Затем до 3 августа глава региона предоставит список кандидатов Президенту Российской Федерации. После этого глава государства внесет в думу Ханты-Мансийского автономного округа предложения по кандидатурам, и 13 сентября, в Единый день голосования, окружной парламент изберет губернатора округа", – отметил депутат.

Ранее президент страны, учитывая эффективное социально-экономическое развитие региона и высокие показатели уровня жизни населения округа, поддержал решение действующего губернатора Югры Натальи Комаровой принять участие в выборах.