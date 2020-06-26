Николай Руссу: участвуя в голосовании, мы участвуем в жизни страны

"Если нам предоставлена возможность высказать свое мнение по такому важнейшему вопросу, как поправки в Основной закон страны, нужно прийти на свой участок и сделать выбор", - депутат Тюменской областной думы Николай Руссу проголосовал за поправки в Конституцию РФ и призвал земляков последовать его примеру.

"Многие считают, что от голоса одного человека ничего не зависит, но это совершенно не так. Скажите свое слово, именно так вы можете участвовать в жизни страны", - отмечает депутат.

Николай Руссу напомнил, что депутаты Тюменской областной думы свое мнение высказали еще 12 марта на заседании регионального парламента. Сейчас пришло время всем жителям России выразить свою гражданскую позицию.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня и продлится до 1 июля. Участи для голосования открыты с 8 до 20 часов.