Сотрудничество государства с НКО и волонтерами способствует развитию гражданского общества

В период пандемии коронавируса добровольцы на деле доказывают свою эффективность. Они являются сегодня надежными помощниками государства в решении целого ряда социально значимых вопросов общества.

Поправки, предложенные в Конституцию РФ, укрепят уже сформировавшиеся по многим направлениям взаимоотношения государства и общества. НКО будут участвовать в выработке и проведении государственной политики. Власть берет на себя обязанность не только поддерживать и развивать добровольчество, но и формировать социальную политику при непосредственном участии НКО.

Об этом идет речь в ст. 114: "Правительство Российской Федерации… осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности".