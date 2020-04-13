Тюменский депутат прокомментировал поправку к Конституции о понятии семьи

О некоторых поправках к Конституции РФ высказался депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров. Законодатель прокомментировал изменения в основном законе, касающиеся понятия семьи и статуса русского языка.

"Последние годы нам навязывают так называемые западные ценности. Речь идет о семье, о семейных ценностях. В Конституции будет закреплено это. Мы не меняем семейных ценностей. Семьей является брак между мужчиной и женщиной", — отмечает Омаров.

Также, по мнению депутата, одной из важнейших поправок стала поправка о статусе в стране русского языка. Закрепить этот статус намерены в следующих формулировках: "Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов".

Эдуард Омаров отметил, что эта поправка не ущемляет родные языки народов России, но позволяется развивать свой язык на каждой территории, учитывая, что в прочих статьях базового закона идет речь о сохранении других языков равноправных народов страны.

Прокомментировал депутат и участие в обсуждении изменений в Конституцию РФ общественных, научных деятелей, деятелей искусства: "Многие задавались вопросом, для чего это было сделано? Зачем вовлекать в этот процесс людей, далеких от юриспруденции? Но это наше общество, и мы все вместе вносили изменения. Благодаря такому вовлечению ответственных людей, страна имела возможность публично, подробно рассмотреть этот закон".