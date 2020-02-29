Всероссийское общество охраны природы: в Конституции необходимо усилить экологическую составляющую

О необходимости усилить экологическую составляющую, а в обязанности правительства прописать экологическую безопасность и защиту природной среды заявил Владимир Грачев, председатель центрального совета Всероссийского общества охраны природы. Такую позицию он высказал в беседе с Ruposters по поводу работы над поправками в Конституцию РФ.

"Экология сейчас выходит на первый план всех глобальных проблем человечества. Надо усилить экологическую составляющую Конституции, которая в общем-то в ней есть. Но неплохо было бы прописать конкретную обязанность правительства заниматься охраной окружающей среды как самым главным делом. Сейчас глобальное потепление, глобальное загрязнение, мусорная проблема, глобальное отравление воздуха и воды становятся настолько сильными, что угрожают человечеству”, — цитирует издание Владимира Грачева.

Эксперт также отметил, что одной из главных обязанностей государства является не только охрана природы, а еще обеспечение экологической безопасности населения, и это необходимо отразить в Конституции:

"Обязанность власти — обеспечить экологическую безопасность, защиту здоровья и жизни граждан, а также окружающей природной среды. Это ключевые слова, которые не упоминаются в Конституции. Экологическая безопасность всей нашей экономики, техносферы и прочего должны быть закреплены за правительством в Конституции".