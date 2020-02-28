В Конституции РФ предлагают обозначить важнейшее достояние страны

Назвать детей важнейшим достоянием страны в ее основном законе предложила рабочая группа по поправкам в Конституцию РФ. О предложении на заседании группы рассказала депутат Госдумы Ольга Баталина, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

По словам Баталиной, для обеспечения социальных гарантий в третью главу основного закона предлагается ввести новую статью — 67.1, где в значительной степени учтены те предложения, которые поступили от членов рабочей группы, пишет Лента.ру.

Согласно этим поправкам, государство создает условия, которые способствуют всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности, уважения к старшим.

Напомним, конституционные изменения президент России Владимир Путин анонсировал 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию 23 января.

Также президентом было объявлено о всенародном голосовании по предлагаемым изменениям, при этом при отрицательных результатах голосования основной закон меняться не будет.