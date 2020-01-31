Николай Брыкин предложил тюменцам подумать над предложениями в Конституцию РФ

После послания президента РФ Владимира Путина на первый план в политической повестке страны вышло обсуждение предложенных изменений Конституции РФ. Они не затрагивают фундаментальных основ, но в случае принятия будут способствовать укреплению суверенитета нашего государства. На этом акцентировал внимание тобольских и тюменских активистов партии "Единая Россия" депутат Госдумы Николай Брыкин. Встречи прошли в рамках региональной недели депутата в Тюменской области.

Николай Брыкин входит в состав думского комитета по государственному строительству и законодательству, который в сотрудничестве с рабочей группой, созданной президентом, непосредственно занимается проработкой данного законопроекта. Депутат рассказал, что предполагается изменение 22-х статей глав 3–8 Конституции РФ, направлены они, в основном, на развитие политической системы страны и закрепление социальных гарантий для граждан.

Что касается политической составляющей, то предлагается ввести повышенные требования к кандидату на пост президента, а также к чиновникам, депутатам и судьям, усилить роль Госдумы, Совета федерации, определить статус Госсовета. Конституционный суд будет проверять конституционность принимаемых федеральных и региональных законов до их подписания.

Второе направление – меры соцподдержки. Поправками устанавливается, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и других выплат. На конституционном уровне определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

23 января Госдума в первом чтении единогласно приняла проект поправок к Конституции. Но уже ясно, что ко второму чтению, которое запланировано на 11 февраля, набирается большое количество поправок. Свои предложения вносят представители гражданского общества, эксперты. И это понятно: принятие изменений в основной документ страны -очень ответственный момент. Николай Брыкин рекомендовал тобольским и тюменским однопартийцам активно включиться в процесс обсуждения. "Вы ежедневно общаетесь с избирателями, сталкиваетесь со множеством всевозможных вопросов по тем изменениям, которые планируется внести в Конституцию. На местах порой становятся очевиднее какие-то нюансы, и нам важно о них знать, чтобы нивелировать возможные недочеты", – сказал он.

"Открытость предложенных поправок в Конституцию очевидна. Нужно подключаться, смотреть и разбираться в том, как развивается ситуация, - отметил Николай Брыкин. – Созданная президентом рабочая группа продолжает работать над законопроектом. Возникающие вопросы комментирует председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Каких-то моментов с непониманием, высказываниями о том, что этого не нужно делать, от населения пока не получали. Перемены приветствуются, все надеются на то, что эти они приведут к обновлению политической жизни страны, придадут большей уверенности в будущем и в целом позитивно отразятся на качестве жизни всех нас".

Депутат напомнил, что в соответствии с законодательством РФ между вторым и третьим, окончательным рассмотрением проекта поправок к Конституции будет проведено всеобщее голосование о необходимости предлагаемых перемен. И выразить свое мнение в данном случае должны все. "Каждый человек, которому небезразлична судьба страны, должен прийти и высказать свое мнение, как нам дальше жить, как участвовать в управлении страной. Это важно. И я думаю, это будет значимым политическим событием в этом году", - отметил Николай Брыкин.

"Наше местное отделение партии "Единая Россия" активно участвует во всех политических событиях через взаимодействие с региональным исполкомом. Когда встанет вопрос о голосовании, мы проявим свою гражданскую активность и проведем с населением разъяснительную работу о предстоящем голосовании. Это наша обязанность", - отметил глава Тобольска Максим Афанасьев и поблагодарил депутата за разяснение предстоящих поправок и проводимой работы в этом направлении.

Руководитель Тюменского регионального исполнительного комитета партии, депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова также поблагодарила Николая Брыкина за встречу с местным партактивом.

"Изменения в основной закон страны касаются каждого жителя. Такие встречи, где можно узнать о сути поправок, которые предлагается внести, — необходимы. Тем более, проходят они с экспертом, непосредственно занимающимся разработкой законопроекта, а это значит — можно получить квалифицированный ответ на свой вопрос по этой теме", - подытожила Ольга Швецова.

После заседания тюменского актива единороссов депутату Государственной думы было передано обращение от Максима Кайгородцева. Молодой человек предлагает статью 7 Конституции РФ дополнить третьим пунктом: "В Российской Федерации с целью охраны здоровья и благополучия граждан, улучшения демографической ситуации, повышения эффективности экономики и обороноспособности страны трезвость признается признаётся ценностью наравне с жизнью и здоровьем, защищается государством, законом, гражданами РФ. Отнимание трезвости признаётся особо опасным видом социального паразитизма, преследуется по закону конфискацией имущества и ограничением свободы".

Предложения по поправкам в Конституцию РФ тюменцы могут передать в приемную Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (Тюмень, улица Водопроводная, 36, тел./факс (3452) 50-77-73, 50-75-21).

Тихонова Татьяна