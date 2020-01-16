Валерий Фальков вошел в группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин 15 января подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
В состав рабочей группы вошли 75 политиков, ученых, представителей общественных объединений и деятелей культуры. Среди них и Валерий Фальков – ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Тюменский государственный университет", депутат Тюменской областной думы. С полным списком можно ознакомиться на сайте Кремля.
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