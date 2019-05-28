Главой Тобольска стал Максим Афанасьев

12:20 28 мая 2019
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Максим Афанасьев стал новым главой города Тобольска. Итоги конкурса на должность руководителя муниципалитета подвели городские депутаты на очередном заседании думы 28 мая.

В заседании думы приняли участие депутаты, руководители местных предприятий и учреждений, представители политических партий, общественных объединений, почетные граждане Тобольска, а губернатор Тюменской области Александр Моор, вице-губернатор Сергей Сарычев,  другие представители правительства и депутаты облдумы.

Путем открытого поименного голосования депутаты выбрали главой города Максима Афанасьева. Его кандидатуре отдали предпочтение 21 из 24 человек.

"Все свои знания и опыт, которые я приобрел за двадцать лет работы в администрации Тюмени, я использую для того, чтобы сделать Тобольск уверенным лидером во многих сферах и тем самым оправдать ваше высокое доверие", - отметил Максим Афанасьев в своем обращении к присутсвующим.

В качестве приоритетных  направлений работы на новом посту глава обозначил благоустройство города, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство и обновление ветхих коммунальных сетей, ливневой канализации. Город должен стать удобным, комфортным и для местных жителей, и для туристов.

До назначения Максим Афанасьев являлся замглавы города Тюмени. Вместе с ним на новую должность в Тобольске претендовали председатель совета регионального отделения политической партии Социальной защиты, пенсионер Лариса Шакурова, директор ООО "Полиглот" Григорий Избенко,  предприниматель Тимур Темуркаев от ЛДПР и директор Центра искусств и культуры Тобольск", местный депутат Михаил Никитин. Предыдущий глава Владимир Мазур написал заявление об отставке в конце апреля этого года.

Теги: Владимир Мазур , Дума , Максим Афанасьев , назначения , Тобольск
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