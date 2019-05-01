Тобольская дума приняла отставку главы города

Фото - https://vk.com/id323499421

Депутаты Тобольской думы 30 апреля приняли решение о досрочном сложении полномочий главы города с Владимира Мазура. Основанием стало его письменное заявление.

Обязанности главы муниципалитета до 28 мая будет исполнять первый замглавы Яна Зубова.

Новый глава муниципалитета будет назван по итогам конкурса, который продлится до 20 мая. Кандидатура гражданина на должность главы города может быть выдвинута юридическими лицами, общественными организациями, гражданами, а также в порядке самовыдвижения. От гордумы в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов вошли депутаты Андрей Ходосевич, Юрий Ронжин, Людмила Останина и Светлана Журавлёва, сообщается на официальном сайте. Своих представителей в состав конкурсной комиссии также направит Правительство Тюменской области.

Результаты конкурса и имя нового градоначальника будет названо на майском заседании думы.

В должность главы города (сначала – глава администрации Тобольска) Владимир Мазур выступил в октябре 2012 года, в сентябре 2015-го был переизбран на второй срок. О новом месте работы экс-главы пока не сообщается.